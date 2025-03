Formiche.net - La cantieristica navale potrebbe essere il futuro dei rapporti Italia-Usa. Ecco perché

“Per potenziare la nostra base industriale della difesa, faremo risorgere l’industriaamericana”. Nel corso di un lungo discorso tenuto al Congresso riunito in seduta comune, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un ambizioso piano per il rilancio dellastatunitense, un settore che, ormai da diverso tempo, affronta diverse criticità. Il fatto che lasarebbe stata al centro delle mosse dell’amministrazione Trump era già nell’aria, specialmente dopo l’audizione di conferma al Senato di John Phelan, indicato dal presidente come prossimo segretario della Marina (SecNav). Già nel corso dell’audizione, Phelan aveva spiegato come il rilancio delle capacità cantieristiche fosse al centro del mandato affidatogli da Trump, il quale sarebbe arrivato a scrivergli messaggi “anche a tarda notte” per fare il punto sulle priorità per rilanciare il comparto.