La Camera verso il via libera al ddl Spazio Le opposizioni protestano | Dal governo un regalo a Elon Musk dove sono finiti patrioti e sovranisti?

Leggi su Open.online

La maggioranza tira dritto sul ddle spalanca le porte a nuovi affari per Starlink in Italia. Oggi, giovedì 6 marzo, ladei Deputati vota il disegno di legge, con il dibattito che è ricominciato proprio dall’articolo 25 della proposta di legge, il più discusso, perché permetterebbe agli operatori stranieri – e in particolare a Starlink – di giocare un ruolo importante nei sistemi di comunicazione digitale in Italia, specie con la creazione di una Riserva di capacità trasmissiva nazionale da affidare anche a privati. Il ddl ha creato forti tensioni tra maggioranza e, con queste ultime che accusano ildi Giorgia Mi di voler fare unall’azienda dicon un provvedimento ad personam che rischia di mettere l’Italia in una posizione di ricatto da parte di Starlink.