Ilfattoquotidiano.it - La burocrazia sanitaria impone ai malati dei veri dazi: lo sa chi ricorre a esenzioni per patologia

di Enrico D’Elia (Cerste)*Desta grande apprensione l’imposizione disulle nostre esportazioni verso gli Usa. Eppure, ladeie propri, con tanto di barriere e caselli, ai, ovvero le fasce più deboli della popolazione. Li conosce bene chiunque sia entrato nel girone infernale delle “per”.Per ottenere uno sconto su prestazioni e farmaci che dovranno essere prescritti per tutta la vita, i pazienti, spesso non autosufficienti, sono costretti a trascinarsi tra parecchi “uffici doganali”, diversi da regione a regione. Il primo passaggio è dal medico di base, che diagnostica lama può solo spedire il paziente da uno specialista compilando una ricetta elettronica. Superate le liste di attesa, lo specialista in genere conferma la diagnosi, ritira la ricetta elettronica, ma chiede al malcapitato di riscrivere tutto su un modulo cartaceo e di indicare la Asl di appartenenza.