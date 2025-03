La Bce verso il taglio dei tassi dello 025% L’effetto su mutui e prestiti

Quotidiano.net - La Bce verso il taglio dei tassi dello 0,25%. L’effetto su mutui e prestiti

Roma, 6 marzo 2025 – La Bce (Banca centrale europea) si riunisce oggi per decidere un ulteriore (probabile)deidi interesse. Gli analisti, in considerazione della situazione economica internazionale e dei livelli di inflazione della Ue, danno quasi per certo un ulteriore ribasso0,25%. Ildeidella Bce L’impatto suiL’impatto sui finanziamenti Ildeidella Bce Undei0,25% determina secondo i calcoli effettuati dall’associazione consumatori Codacons, a regime, un risparmio sulle tipologie di mutuo più diffuse in Italia compreso tra i 13 e i 30 euro al mese. In particolare il Codacons ha stimato l’impatto sulle famiglie che hanno un mutuo a tasso variabile per l’acquisto di prima casa. L’impatto suiMa che impatto avrà suiildeidella Bce? I calcoli del Codacons: Per un mutuo a 20 anni di importo compreso tra i 100mila e i 200mila euro, il risparmio sulla rata mensile varierebbe tra i 13 e i 27 euro, pari ad una minore spesa annua tra i 156 e i 324 euro.