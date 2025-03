Formiche.net - La Bce toglie altro gas ai tassi. Ma ora uno stop è possibile

Leggi su Formiche.net

Un ultimo strappo in avanti, per poi prendersi una pausa di riflessione, corta o lunga che sia. Troppo grande l’incertezza legata ai dazi che hanno impallinato acciaio e alluminio in Europa e che ora potrebbero produrre nuovi effetti sull’economia del Vecchio continente (qui l’intervista al presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economia di Fratelli d’Italia, Marco Osnato).La Banca centrale europea ha tagliato ancora una volta il costo del denaro, nella consapevolezza che imprese e famiglie hanno bisogno di nuovo ossigeno, alla luce di una stretta tariffaria di matrice americana ancora tutta da decifrare in termini di impatto e di un disaccoppiamento della visione europea della guerra in Ucraina rispetto a quella statunitense. I prezzi, complici le nuove tensioni commerciali, potrebbero tornare a salire e allora tanto vale allentare ancora i cordoni della Borsa, ma senza fughe in avanti.