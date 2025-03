Lettera43.it - La Bce taglia i tassi di 25 punti: «La politica monetaria sarà meno restrittiva»

La Banca Centrale Europea hato ancora una volta idi 25, dopo averlo fatto anche il 30 gennaio scorso. Il tasso principale sui rifinanziamenti scenderà quindi dal 2,9 al 2,65 per cento mentre quello sui depositi passerà dal 2,75 al 2,50 per cento. Il taglio era atteso e non ci sono state sorprese. La Bce nel suo comunicato ha spiegato: «Ladiviene sensibilmente, poiché le riduzioni deidi interesse rendonoonerosi i nuovi prestiti a imprese e famiglie e il credito accelera». E ancora: «Al tempo stesso l’allentamento delle condizioni di finanziamento è contrastato dai passati rialzi deidi interesse che si stanno ancora trasmettendo ai crediti in essere, e il volume dei prestiti resta nel complesso contenuto».Christine Lagarde, presidente della Bce (Getty Images).