It.insideover.com - La “banda del buco” rumena spacciata per golpista filo-russa

Leggi su It.insideover.com

Se non ci fosse da preoccuparsi per l’isteria collettiva che mostra, la notizia del presunto “complotto-russo” scoperto in Romania farebbe sorridere. Nella giornata odierna l’agenzia di stampaDigi24 ha vergato la notizia di sei arresti sospettati di “alto tradimento” e di un “complotto per rovesciare l’ordine costituzionale”. Il motivo? Costruire “una struttura di tipo militare” per confrontarsi con “agenti di una potenza straniera”, la Russia, e tramare contro la patria. Un gruppo che sarebbe stato costituito nel 2023 e che tra gli altri avrebbe goduto dell’appoggio di un militare d’alto rango rumeno, il generale Radu Theodoru. Una versione putiniana di “Vogliamo i Colonnelli” in arrivo? Niente affatto, almeno pensiamo noi se guardiamo alla data anagrafica del generale Theodoru: 101 anni.