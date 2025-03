Dailyshowmagazine.com - La Balera Podcast: Mirco Gramellini e il futuro del Liscio

Nuovo episodio de Lacon un ospite d’eccezione:, clarinettista e caporchestra tra i più apprezzati della scena folk romagnola. Un viaggio nella tradizione musicale che ha reso ilun’icona della cultura italiana.Cosa troverai in questo episodio?Il racconto dell’evento Super Tugnaz, omaggio al leggendario clarinettista romagnoloL’importanza di preservare e rinnovare iltra nuove generazioniLe sfide di un musicista tra concerti, viaggi e passione per il palcoIl ruolo del clarinetto nell’orchestra folk: storia e curiositàci regala un’intervista ricca di aneddoti, riflessioni e amore per la musica popolare, tra tradizione e innovazione. Non perdere questa puntata!Ascolta ora il nuovo episodio di La!L'articolo Lae ildelproviene da Daily Show Magazine.