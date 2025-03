Sololaroma.it - Kumbulla: “La Conference momento più bello, Roma? Impossibile non vincere qui”

Una nuova vita quella che Marashsta vivendo all’Espanyol, dopo anni difficili atra infortuni e prestazioni opache. A Cronache di Spogliatoio il difensore classe 2000 ha ripercorso la sua avventura in giallorosso: “In quelle annate lì con laeranon. QuellaLeague vinta, quella finale di Europa League. C’era un clima incredibile, ti spingevano. C’era il magazziniere della squadra, si chiamava Roberto, mi faceva troppo ridere perché ero in panchina, lui si girava verso di noi e ci diceva ‘Come si fa a noncon questo clima qui?’. Ed era effettivamente, c’era sempre il sold-out”.E proprio quella coppa alzata sopra il cielo della sua madre patria è il ricordo indelebile che si porta dentro: “Non mi sarei mai aspettato diun trofeo in Albania, ma fatalità la finale si giocava a Tirana, e dunque non poteva che finire così.