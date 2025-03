Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, sorpresa dalla Francia: il PSG lo ha offerto a quel club di Premier League! Cosa succede

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: il Paris Saint-Germain lo hadinel suo futuroArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Randal, attaccante che il mercatoha prelevato in prestito secco dal PSG nel corso dell’ultima sessione invernale.Secondo RMC Sport ilparigino potrebbe decidere di offrire il francese al Newcastle in cambio di Isak, valutato dai Magpies ben 150 milioni di sterline.Leggi suntusnews24.com