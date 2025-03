Juventusnews24.com - Kolo Muani giocatore del mese di febbraio: subito un riconoscimento per il nuovo arrivato della Juventus. Tutti i dettagli

di RedazioneNews24deldi: arriva unper il. Ecco iAttraverso il suo profilo X, laha reso noto un belper Randal, che ha avuto un impatto clamoroso dopo il suo arrivo in bianconero con ben 5 gol segnati in 3 partite.è il vostro @EASPORTSFC Player of the Month di? @easportsfcit Complimenti, Randal! ? pic.twitter.com/YAGwKiED4j—FC (@fc) March 6, 2025L’attaccante francese è stato eletto EASports FC Player of the Month deldi. Ecco la dedica di congratulazioni del club bianconero.Leggi sunews24.com