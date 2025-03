Ilgiorno.it - Knights, nuovo look per la Coppa Italia

Uninedito per iin vista della semifinale dicontro Gema Montecatini, in programma sabato 15 marzo alle 20.30 al Paladozza di Bologna. I biancorossi di coach Paolo Piazza, reduci da un periodo complicato tra infortuni e stanchezza, si preparano alla sfida con una maglia speciale, pensata per celebrare l’evento e rafforzare l’identità della squadra. La nuova divisa mantiene i colori societari dei, con una sfumatura nero-petrolio al centro della maglia e il rosso, simbolo distintivo del club, sulle bande laterali. In alto a sinistra spicca la patch celebrativa della, affiancata dai loghi degli sponsor che sostengono la società legnanese. A rendere ancora più iconica la casacca, un dettaglio grafico che omaggia la città di Legnano, con il suo storico simbolo, Alberto da Giussano.