Killer dei gatti a Roma | è allarme Garbatella

Leggi su Funweek.it

Cresce la preoccupazione nel quartiere, a, dopo che è stata segnalata la presenza di Norma Autieri, una donna nota per episodi di maltrattamento di. Secondo quanto riportato da un post nel gruppo Facebook “Sei di Mentana Se”, la donna sarebbe stata vista aggirarsi nella zona e successivamente dirigersi verso via G. Massaia, dove si trovano numerose colonie feline.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a, clicca qui>> La notizia ha immediatamente scatenato un’ondata ditra i residenti e i volontari che si prendono cura degli animali del quartiere. Sui social network, si moltiplicano gli appelli alla massima attenzione e alla segnalazione tempestiva alle autorità di qualsiasi comportamento sospetto.