Key Energy, presentata partnership tra Enel e Fondazione Cer Italia

Rimini, 5 marzo 2025 – Energia pulita e a portata di mano.Cerhanno lanciato oggi, durante il Key - TheTransition Expo di Rimini, la loroper sostenere un modello semplificato di comunità energetiche per comuni, cittadini e imprese, per favorire la transizione verde con incentivi e impianti rinnovabili. Quello presentato oggi, alla presenza del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e del presidente del Gse Paolo Arrigoni, sarebbe la prima e unica comunità energetica nazionale a trazione pubblica, già strutturata e funzionante, pronta a operare non appena entreranno in vigore le normative specifiche. “Lacon– ha commentato Silvia Chiassai Martini, presidente dellaCer e sindaco del Comune di Montevarchi – rappresenta un ulteriore passo concreto verso un modello di produzione energetica più sostenibile e inclusivo dove la più grande azienda energeticana sceglie di collaborare con una progettualità nata dal basso, dimostrando che la transizione ecologica può avvenire attraverso sinergie virtuose.