Kate Middleton, l'annuncio della svolta e il look al Commonwealth Day 2025

è al centro di un importante annuncio che segna un’importante. Il Palazzo ha ufficializzato che parteciperà alla cerimonia delDay assieme a Re Carlo lunedì 10 marzo. Lo scorso anno sia la Principessa del Galles che il Sovrano non erano presenti, perché avevano appena iniziato le cure contro il cancro.di Buckingham PalaceDunque,di Buckingham Palace sue Carlo è un segnale molto positivo, perché sembra indicare che il periodo più difficile è ormai alle spalle per entrambi. Dallo scorso autunno, in effetti, la Principessa ha ripreso il lavoro e nell’ultimo mese sembra aver intensificato le uscite pubbliche.Dopo la vacanza ai Caraibi, di metà febbraio,è andata in Galles con William per un’intera giornata di impegni pubblici.