Ilgiornale.it - Kartell e Bruno Bozzetto, animazione e design nel segno della creatività

Leggi su Ilgiornale.it

In occasione Milano MuseoCity, una vetrina speciale nel flaghship store di via Turati a Milano con due icone reinterpretate dal regista in una vignetta inedita: il Signor Rossi e la libreria Bookworm che compie trent'anni. Alle 18,30 conversazione con il maestro dell’