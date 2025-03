Sport.quotidiano.net - Kamate "Qui per crescere, Palumbo un esempio"

Et voilà, monsieur Issiaka. Nella consueta chiacchierata del mercoledì con un giocatore del Modena, questa volta è toccato al giovane francese di scuola Inter, arrivato a fine gennaio in prestito in gialloblù fino alla fine della stagione. Il quasi ventunenne attaccante, con una buona dose di simpatia e con un italiano assolutamente fluido e corretto, si è sottoposto volentieri alle domande dei cronisti., si racconti. "Ho cominciato a giocare in Francia in una squadra non professionistica (il Montfermeil ndr), poi sono andato all’Inter, cominciando con l’Under 17, poi Under 18 e due stagioni in Primavera. L’estate scorsa sono andato all’Avs in Portogallo, sono rimasto sei mesi e a gennaio sono rientrato e sono venuto qui a Modena". Esperienza brevissima in Portogallo. "All’inizio mi ero trovato molto bene, poi è cambiato il mister, non ho più trovato spazio.