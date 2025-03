Juventusnews24.com - Kalulu verso una maglia da titolare in Juve Atalanta: continua l’emergenza in difesa ma il francese aiuterà così Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24unadain: tutti i dettagli sulla possibile formazione dei bianconeriCi sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda le possibili scelte diin vista della sfida dellacontro l’. Con Gatti che è ancora in dubbio per la sfida di Bergamo, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’ex Milan si candida a unadadopo essere rientrato dall’infortunio contro il Verona.I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere le condizioni di Gatti.Leggi suntusnews24.com