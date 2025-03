Juventusnews24.com - Kalulu Juve, il suo rientro è fondamentale: sarà titolare contro l’Atalanta? Il club bianconero gasa i tifosi con questa FOTO

di RedazionentusNews24, il suo: ladell’allenamento odierno fare ibianconeriIldisembra essere provvidenziale dato lo stop (condizioni ancora da verificare nella giornata di domani) di Gatti nell’allenamento odierno per un leggero affaticamento muscolare. Il difensore francese è stato celebrato sul profilo X dellacon ifelici di rivedere nuovamente l’ex Milan in campo. Il francese potrebbe già partiresecondo Gazzetta.it.A sight we've all been waiting for ? pic.twitter.com/lWRM7ZT0Hz—ntusFC ???? (@ntusfcen) March 6, 2025MESSAGGIO – «Uno spettacolo che tutti stavamo aspettando».Leggi suntusnews24.com