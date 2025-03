Juventusnews24.com - Juventus Women Fiorentina LIVE: esordio per Godo, davanti Vangsgaard e Beccari

di Mauro Munno: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per le semifinali di Coppa Italia femminile(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Ladi Max Canzi affronta lain casa nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile prima della sosta per le Nazionali. Si riparte dal 3-2 in favore delle bianconere dell’andata.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 18.00Migliore in campoA conclusione del match0-0: risultato e tabellino(3-4-1-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Kullberg, Harviken; Thomas, Brighton, Rosucci, Bonansea;