Juve si lavora anche in difesa | occhi su Coppola del Verona Gatti e Veiga rischiano?

Bologna, 6 marzo 2025 – Non solo attacco, non solo la situazione Dusan Vlahovic da districare, maun rinforzo in. Lantus sembra intenzionata a migliorare il reparto arretrato, falcidiato dagli infortuni e rimpolpato a gennaio cone Kelly. Ma in estate potrebbero esserci interventi massicci per dotare Motta, se rimarrà, di un nuovo difensore italiano. Piace Diegodel, ma per fare un investimento del genere serve restare in Champions League e, chissà, procedere a un sacrificio. Per quanto riguarda Vlahovic, invece, ci sono movimenti da Londra sponda Arsenal mentre con il nome nuovo di Ferran Torres potrebbe sostituire quello di Karim Adeyemi, dato vicino al Mster United. Piace: servono 10 milioni di euro Diegosembra pronto per il grande salto.