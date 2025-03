Tvplay.it - Juve, sarà addio in estate: se ne va in Spagna

Leggi su Tvplay.it

Lasi prepara a undi cui di discute da tempo: la prossimapotrebbe essere il momento decisivo per la cessione, in direzione della Liga.Tanti acquisti lo scorso gennaio, per lantus, ma inci dovranno necessariamente essere delle uscite, e alcune anche piuttosto pesanti a livello d’ingaggio. Le necessità finanziarie del club bianconero sono note, e Giuntoli sta da tempo cercando di piazzare alcuni giocatori non più utili ai bianconeri. Ma nel frattempo ladeve pure valutare la situazione di alcuni elementi della rosa che non hanno soddisfatto le aspettative.in: se ne va in. (Ansa Foto) TvPlay.itSono almeno tre i grandi nomi che potrebbero lasciare il club la prossima. Il più noto è certamente Dusan Vlahovic, il cui rapporto con laè sempre stato di alti e bassi.