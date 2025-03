Tvplay.it - Juve, infortunio e lunghissimo stop: tornerà a maggio

In casac’è una situazione piuttosto problematica che preoccupa i tifosi. La notizia è davvero estenuante per tutti.La stagione delladi Thiago Motta è stata piuttosto particolare. La società ha fatto grossi investimenti in estate e c’erano grandi aspettative sulla sua annata, cosi nessuno si aspettava una situazione del genere. Il club ha speso quasi 200 milioni sul mercato e in molti attendevano una svolta in tutte le competizioni.(Lapresse) TvPlayNelle coppe le cose non sono andate a buon fine con eliminazioni clamorose contro Empoli e Psv Eindhoven mentre la società bianconera ha recuperato punti e posizioni in classifica e filtra ora un pò di ottimismo, la squadra può reagire il prima possibile e laè tornata seriamente nella lotta scudetto.