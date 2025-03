Juventusnews24.com - Juve Atalanta, Gasperini perde un altro titolare in difesa? Tutti i dettagli in vista della sfida contro i bianconeri

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24unin? Gli ultimissimi aggiornamenti indel prossimo matchAnche l’al lavoro nella giornata odierna al Centro Bortolotti di Zingonia ingarala. Secondo quanto riportato da Calcionews24 ci sarebbe importante novità per quanto riguarda gli infortunatiSi è infatti fermato Stefan Posch: lesionegiunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Lavoro individuale per Hien mentre continuano le terapie per Stefan, Scalvini, Scamaccca e Kossounou.Leggi suntusnews24.com