Juve Atalanta | come si giocherebbe in difesa senza Gatti? Tutte le possibili soluzioni per Thiago Motta in caso di forfait del difensore

di RedazionentusNews24leperinindidi Federico. Ultimissimi aggiornamentiFedericooggi ha lavorato a parte nell’allenamento dellaa tre giorni dalla sfida dell’Allianz Stadium contro l’. Leggero affaticamento per il, che per questo motivo non ha potuto lavorare insieme ai compagni. Si vedrà domani se potrà recuperare per il big match contro la Dea di domenica: prossimi allenamenti decisivi per capire se rientrerà a disposizione oppure no.Indipotrebbero giocare i bianconeri? Scelte quasi obbligate per, che indeve rinunciare anche a Bremer, Cabal, Savona e Renato Veiga (ancora in dubbio, oggi nuovamente lavoro personalizzato). Al centro del reparto sarà confermatissimo Lloyd Kelly, con il possibile rientro dal primo minuto di Pierre Kalulu.