Judo Grand Prix Upper | Scutto e Lombardo tra gli italiani al via

Tanta carne al fuoco in questo fine settimana nel mondo del, con la nazionale italiana che sarà impegnata in ben quattro competizioni di livello internazionale. In Austria andrà in scena da venerdì a domenica il, nel quale l’Italia avrà al via otto atleti come convocati in nazionale: si tratta di Assunta-48 kg, Andrea Carlino -60 kg, Elios Manzi -66 kg, Manuele Giovanni Esposito -73 kg, Antonio Esposito -81 kg, Christian Parlati -81 kg, Gennaro Pirelli -100kg.Sabato e domenica invece tutti gli azzurri saranno a libera partecipazione nella Podgorica European Cup per la categoria seniores e nella Portimao European Cup per quanto riguarda la categoria juniores. Il programma delle due gare prevede le categorie -60 kg, -66 kg, -73 kg maschile e -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg femminile il sabato, mentre la domenica saranno impegnati gli -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg maschili e i -48 kg, -52 kg, -57 kg femminili.