Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti riempie anche gli hotel: "Io ho riaperto solo per l’evento"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’effettosi sta facendo sentire negli, nei ristoranti, nei bar e nelle pizzerie. E addirittura qualche albergo haproprio in funzione dei quattro concerti messi in programma dal cantante. "Io hoproprio per questo evento che sta richiamando persone da tutta Italia – dice Loredana Ceccarelli dell’della Nazioni – e devo dire che ho diverse camere occupate in questi giorni infrasettimanali ma devo aggiungere che venerdì e sabato sono praticamente piena e qualche ospite si ferma poiun giorno in più. E’ stato un azzardo aprire, ma ci ho provato e devo dire che è andata bene. Lunedì? Chiudo. Comunque mi risultano altri alberghi pieni". Tra quelli che stanno lavorando a tutta forza c’èil Charlie e all’Flaminio dice il direttore Roberto Corbin: "Abbiamo una cinquantina di camere che sono state prenotate dall’organizzazione ed altre per la Rai".