Jova è tornato: "Una Ferrari a energia floreale"

Balla Lorenzo, balla. Anche se col volto scavato dalla fatica e il passo un po’ trascinato, balla come gli sciamani d’Africa, come i dervisci roteanti d’Anatolia, come l’Anthony Quinn e l’Alan Bates nella celeberrima sequenza di Zorba il greco che invade lo schermo di questo tuo nuovo show prima dei bis. Balla e vinci la paura di non sentirti più quello di una volta, di non poterti più tuffare con la sicurezza dei beach party nei tuoi show extralarge, di dover pagare un prezzo troppo alto a quella sirena che su una carretera caraibica riarsa dal sole t’ha messo la coda tra i raggi della bicicletta costringendoti a guardare il mondo con occhi nuovi. Sono davvero tanti i pensieri che l’altra sera il “ballerino”notti ha ispirato tra il pubblico della Vitrifrigo Arena nell’attesa che un boato volatilizzasse le ansie e le peripezie di un anno e mezzo passato sul lettino del fisioterapista dopo l’incidente a Santo Domingo nel luglio 2023.