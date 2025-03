Serieanews.com - Joao Felix ed il riscatto dal Chelsea: la decisione definitiva del Milan

è arrivato alcon grandi aspettative: lo show contro la Roma poi l’appannamento, cosa sta accadendoed ildal: ladel– SerieAnewsQuando ilha annunciato l’acquisto di João Félix a gennaio, le aspettative erano alte. Il talento portoghese, ex promessa del Benfica, sembrava finalmente pronto a esplodere sotto i riflettori di San Siro, portando quella qualità offensiva che i rossoneri cercavano da tempo.La sua performance in Coppa Italia contro la Roma, dove ha fatto brillare il suo piede delicato, aveva fatto sognare i tifosi. Ma, a distanza di poche settimane, la realtà è ben diversa. Dopo un inizio promettente, João Félix è gradualmente scomparso dalle luci della ribalta, fino a finire in panchina contro la Lazio.