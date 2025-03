Zonawrestling.net - Jey vs Gunther, la rivalità mostra già i limiti

La vittoria di Jey alla Rumble, ha stupito un po’ tutti, dai fan ai bookmakers che lo consideravano dietro a tanti atleti. Ora che ha sceltocome avversario e che abbiamo visto come è stato impostato il feud, mi sento di dire che questasia un errore. È uno sbaglio che non avrà grosse conseguenze e l’amore dei fan verso Jey coprirà molte lacune ma, se lo si osserva con occhio più attento, emergono criticità importanti.Il problema principale è quello di sviluppare un feud tra due wretler che non sono ancora affermati, o almeno non del tutto. Jey raramente ha combattuto per un titolo mondiale, quando l’ha fatto con più risalto era contro una colonna portante della federazione come Reigns con dietro la storyline più importante degli ultimi decenni. Ora ha contro, un wrestler forte e rispettato ma che è al suo primo titolo, il cui regno non sta funzionando bene come quando era campione Intercontinentale.