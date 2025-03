Universalmovies.it - Jennifer’s Body | Amanda Seyfried conferma che si parla del sequel

Leggi su Universalmovies.it

è da molti considerato un cult del genere horror, e questo nonostante sia stato un flop commerciale e di critica, ma a quanto pare il film potrebbe avere un.In aggiunta ad alcune dichiarazioni sibilline offerte dalla regista Diablo Cody lo scorso anno, Deadline ha riportato in rete un’intervista realizzata ad, una delle due protagoniste del primo film uscito lo ricordiamo nel 2009 (l’altra era Megan Fox).In sostanza lanon hato ufficialmente che2 è in produzione, ma che l’idea di Cody e dei produttori è svilupparlo. “Penso che ne faremo un altro. Non l’hoto! Ho detto, ‘Penso’. Ci stiamo lavorando.”.inè la miglior amica della protagonista (Megan Fox), il cui corpo viene posseduto da un succube con una predilezione per i ragazzi adolescenti dopo un sacrificio fallito da parte di una boy band adoratrice del diavolo.