Jennie Garth critica gli Oscar per l'esclusione di Shannen Doherty dai tributi

La cerimonia degliè un evento annuale che celebra i migliori talenti del cinema, ma l’edizione del 2025 ha suscitato forti polemiche a causa dell’assenza dinel segmento “In Memoriam”., l’attrice che ha condiviso il set conin “Beverly Hills 90210”, ha espresso il suo disappunto, definendo questa esclusione un errore., che ha conquistato il cuore del pubblico con i suoi ruoli iconici, è venuta a mancare nel luglio 2024 all’età di 53 anni, dopo una lunga e pubblica battaglia contro il cancro al seno. La sua carriera, durata oltre quattro decenni, le ha permesso di diventare un volto riconosciuto a livello mondiale.ha avuto un impatto significativo nell’industria dell’intrattenimento, non solo per il suo talento recitativo, ma anche per il modo in cui ha affrontato la sua malattia, diventando un simbolo di resilienza e speranza per molti.