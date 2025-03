Sportnews.eu - Jannik Sinner, rivelazione a sorpresa: esultano gli italiani

Leggi su Sportnews.eu

Il miglior tennista al mondo sarà costretto a fare da spettatore fino a maggio: riusciranno Zverev e Alcaraz a sfilargli il trono del numero 1?(Instagram)Non saranno sicuramente settimane facili per. Il numero 1 al mondo sarà costretto a fare da spettatore fino all’inizio di maggio per la sospensione patteggiata con la Wada per il caso Clostebol. La squalifica terminerà il 4 maggio e quindi l’azzurro potrà ritornare in campo per gli Internazionali di Roma, ma nel frattempo sarà costretto a saltare diversi appuntamenti importanti che potrebbero mettere a rischio la sua prima posizione nel ranking.perderà il bottino il 1600 punti conquistati tra Miami (vittoria), Montecarlo (semifinale) e Madrid (quarti) che lo porterà a 9730 punti nel ranking, 1595 in più di Zverev e 2220 di Alcaraz.