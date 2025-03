Anteprima24.it - ITI ‘Lucarelli’, al via il progetto di alternanza scuola-lavoro ‘Generazioni per il futuro’

Tempo di lettura: 2 minutiAl via da oggi il2025 didel Gruppo ACEA, definito dai programmi ministeriali “PCTO” (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) per l’ITI LG. B. Lucarelli di Benevento.Il percorso, nato in collaborazione con il Consorzio ELIS, coinvolge la IV e V ENA (Energia).Ildedicato alla formazione e all’orientamento degli alunni verso il mondo delserve ad approfondire le competenze dei profili professionali più richiesti e strutturare le proprie conoscenze professionali.“L’Istituto Tecnico Industriale “G.B. Bosco Lucarelli” da sempre persegue una stretta relazione con il mondo delriferito agli indirizzi presenti” – afferma il Dirigente Scolastico Giovanni Marro, che continua – “Confermo piena soddisfazione per la collaborazione sinergica ed altamente professionalizzante per le studentesse e gli studenti dell’Istituto attraverso la partecipazione al“Generazioni per il futuro”.