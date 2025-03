Ilrestodelcarlino.it - Italo dedica un treno a Laura Bassi

Bologna, 6 marzo 2025 – In occasione dell’8 marzo,lancia un progetto volto a celebrare le donne italiane che hanno lasciato un segno nella storia. Non sempre note al grande pubblico o agli studenti, saranno al centro di una campagna di sensibilizzazione e riconoscimento promossa dall’azienda. Per cominciare,ha deciso dire un proprioVeratti (Bologna, 1711 – 1778), la prima professoressa universitaria e la prima donna europea ad ottenere un insegnamento universitario in Fisica (all’università di Bologna). Questo gesto simbolico "vuole rendere omaggio al contributo straordinario dinel campo della scienza e dell’istruzione, e al contempo ispirare le nuove generazioni”. Altre intitolazioni Nel corso dell’anno saranno selezionate altre eccellenze italiane al femminile a cui intitolare ulteriori treni: attraverso un contest lanciato tra i dipendenti, la communityselezionerà le figure che daranno un nome ai convogli della società.