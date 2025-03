Italmobiliare cresce il fatturato +197% | dividendo 090 euro ad azione

Bergamonews.it - Italmobiliare, cresce il fatturato +19,7%: dividendo 0,90 euro ad azione

A livello consolidato, ildel Gruppoa 701,4 milioni di(+19,7% rispetto al 2023) e il margine operativo lordo è in aumento a 157,2 milioni (+58,5%).Prosegue lo sviluppo delle principali piattaforme industriali del gruppo.Nel settore alimentare, Caffè Borbone chiude il 2024 con ricavi in aumento a 334,5 milioni di(+11,4%) e MOL pari a 67,5 milioni. Ottima la performance di Capitelli, con ricavi per 23,2 milioni (+3,7%) e MOL in crescita del 15,1% a 4 milioni.Molto positiva la performance di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, con ricavi in crescita a 70 milioni di(+24,6%) e MOL in aumento a 19,2 milioni (+22,1%).CDS-Casa della Salute continua la propria traiettoria di sviluppo attraverso nuove aperture e acquisizioni mirate, chiudendo l’esercizio con ricavi e MOL entrambi in crescita del 48%, rispettivamente a 63,2 e 7,5 milioni di