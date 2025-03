Oasport.it - Italia-Malta oggi in tv, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streaming

L’dela 5 è pronta a tornare in campo per vivere un’altra serata del suo percorso di qualificazione aglidi futsal, quello relativo alla terza giornata del Gruppo 2.Carmelo Musumeci e compagni, fra cui anche Alex Merlim, riceveranno: squadra da non prendere sotto gamba, ma molto abbordabile; anche perché fin qui non ha messo a referto nessun punto incassando due sconfitte nette per 5-0 sia contro la Bielorussia sia contro la Finlandia. Obiettivo quindi per gli uomini del ct Salvo Samperi quello dei 3 punti.d’inizio previsto al Pala Hockey di Reggio Emilia alle ore 20:00 di giovedì 6 marzo. La direttadell’evento sarà disponibile su Vivo Azzurro TV. OA Sport vi fornirà la cronaca del match al termine dell’incontro per conoscere tutto quello che sarà successo nel match fra gli azzurri e i maltesi.