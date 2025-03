Lapresse.it - Italia – Giappone, Sergio Mattarella a Kyoto incontra una delegazione di italiani

Il Presidente della Repubblicaè arrivato a, seconda tappa della visita ufficiale indove hato unadi connazionali. Ilè un “Paese così importante nella dimensione internazionale e così amico dell’. Un’amicizia crescente e lo sarà sempre più nel prossimo futuro, così come ho registrato nei giorni scorsi a Tokyo. È una collaborazione preziosa anche perché basata sui valori di convivenza, i più sani e i più responsabili che vi siano in questo momento nella comunità internazionale, in cuisi trovano perfettamente d’intesa”, ha dettoparlando alla rappresentanza della comunitàna a.Domani visiterà il Kinkaku-ji, il Padiglione d’oro e il tempio buddista Kiyomizu-dera. Sabato il Presidente della Repubblica raggiungerà Hiroshima, ultima tappa del viaggio, accompagnato dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli.