Istituti sorvegliati speciali controlli a tappetto della polizia locale

Ladi Legnano intensifica il presidio del territorio con un focus particolare sugliscolastici. Il potenziamento di questirientra nel Piano per la Sicurezza del territorio 2025, che prevede interventi mirati nei pressi delle scuole durante gli orari di uscita degli studenti e nelle aree limitrofe, come giardini e fermate degli autobus. Uno di questi servizi si è svolto martedì con la presenza di una decina di operatori, sia in divisa che in borghese, impegnati nell’Oltrestazione e nella zona centralecittà. L’operazione ha portato a diversi risultati. Un uomo di 26 anni, di nazionalità tunisina, è stato fermato in possesso di 23 grammi di hashish e, essendo irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e per violazione delle norme sull’immigrazione.