Quotidiano.net - Isee 2025, quando scatta l’esclusione di titoli di Stato, buoni fruttiferi e libretti postali

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 marzo– E’ entrata in vigore la norma che esclude dal calcolo dell'di, i(compresi quelli trasferiti allo) e idi risparmio postale. La misura, prevista dalla legge di bilancio 2024 e attuata con il Dpcm numero 13 del 14 gennaio, introduce una novità significativa per molte famiglie italiane, che potrebbero vedere un abbassamento del proprio indicatore economico e, di conseguenza, un accesso facilitato a prestazioni sociali agevolate come il bonus gas e luce, il bonus nido e l’assegno unico., nuove regole operative da aprile Chi è coinvolto e cosa cambia I costi per aggiornare l’, nuove regole operative da aprile Nonostante la norma sia effettiva dal 5 marzo, le nuove modalità di calcolo saranno operative solo da aprile di quest’anno, dopo l’approvazione del nuovo modello di Dsu, la Dichiarazione sostitutiva unica, e delle relative istruzioni di compilazione.