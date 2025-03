Ilrestodelcarlino.it - Iscrizioni, torna a crescere il Tarantelli

Terminato il periodo dellealle scuole superiore, solo sorrisi soddisfatti al polo ‘Urbani’. Parla, con legittimo orgoglio, di un boom di iscritti ai vari indirizzi formativi proposti dall’Urbani, la dirigente Laura D’Ignazi, riferendosi ai 400 iscritti al primo anno, 80 in più rispetto all’anno scorso, ed evidenziando la consistente crescita di tutti e quattro gli indirizzi (alberghiero, ite, liceo e socio sanitario) dislocati nelle tre sedi del polo Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Montegiorgio, “a cui va aggiunta la genesi di due nuove ‘creature’: l’attivazione del quadriennale dell’alberghiero e del liceo del Made in Italy”. Numeri che premiano un attento lavoro di orientamento portato avanti dalla scuola superiore e che comprendono una novità importante soprattutto per la sede dela Sant’Elpidio a Mare.