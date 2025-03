Lanazione.it - Irene Furiesi, morta a 37 anni nel frontale in galleria. Ipotesi malore improvviso prima dello schianto

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 6 marzo 2025 – Incredulità e dolore hanno accompagnato la notizia della morte di, 37, mamma di due gemelli di soli 4. La sua vita si è spenta all’interno di una delle tre gallerie dei 4 chilometri di bypass del Galluzzo, stroncata dalle conseguenze di un impattocon una vettura che procedeva in senso opposto. È successo pocodelle 16 di martedì 4 marzo. Dalle prime ricostruzioni della questura, potrebbe essere stato una causare la perdita del controllo con invasione dell’altra corsia dell’auto, una Seat Arosa, guidata dalla stessain direzione Firenze. Stava andando a lavoro all’aeroporto Vespucci di Peretola, dove era impiegata ormai da diversicome duty officer per la Toscana Aeroporti Handling, società che si occupa di carico-scarico bagagli e check in.