Iran, cantante Mehdi Yarrahi punito con 74 frustate per brano contro il velo obbligatorio

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ilianoè statocon 74presso l'Ufficio del procuratore per la sicurezza morale a Teheran. L'artista è noto per undi protesta in cui ha denunciato il rigido codice di abbigliamento per le donne in vigore nella Repubblica islamica. La legale del musicista, Zahra Minooei, ha .L'articolocon 74perilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”