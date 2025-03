iPhone pieghevole possibile lancio nel 2026 | super sottile e senza Face ID

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il panorama tecnologico in continua evoluzione vede i dispositivi pieghevoli emergere come una categoria di prodotto sempre più rilevante. In questo contesto, Apple, pur mantenendo il suo tradizionale riserbo, è oggetto di crescenti speculazioni riguardanti uningresso nel mercato dei "foldable". L'analista Ming-Chi Kuo, figura autorevole nel settore delle previsioni tecnologiche legate .