Ilrestodelcarlino.it - iPad 10ª generazione: performance elevate e design elegante. Oggi in offerta su Amazon

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non è il più potente tra quelli proposti da Apple, eppure l'di decimaè ancorauno dei tablet più consigliati per studenti, professionisti e casual user. Come mai questo successo? Sicuramente è merito dell'equilibrio tra potenza, versatilità e. Con un display ampio e brillante, prestazioni fluide anche con carichi di lavoro più impegnativi e la compatibilità con accessori per incrementare la produttività (come Apple Pencil), l'di 10ªha tutto quello che serve per una esperienza completa. E il costo è inferiore rispetto al solito: la configurazione da 256GB è acquistabile a 459€ su, con spedizione gratuita.di 10ªa prezzo super L'di 10ªcosta meno dei fratelli maggiori, ma ha tutto quello che serve Di questosi fa immediatamente notare il display Liquid Retina da 10,9 pollici.