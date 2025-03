Inter-news.it - Inzaghi spegne le critiche con i fatti: è il più vincente dell’Inter in Europa!

Leggi su Inter-news.it

Dopo il successo sul Feyenoord Simonediventa l’allenatore piùin Champions League. Un dato che estingue legratuite.TROPPE PAROLE – Essere l’allenatorenon è per niente semplice e questo Simonelo sa bene. A volte, per guadagnarsi un po’ di meritata serenità, non bastano neanche le vittorie su quella panchina. Una panchina che può rivelarsi bollente e ghiacciata allo stesso tempo, quanto le analisi post partita di giornali, media e tifosi nerazzurri stessi. Lepiovono sul mister piacentino troppo spesso e, soprattutto, gratuitamente. I risultati non sempre bastano quando il gioco di un’Inter che, proprio grazie a, ci ha abituati ad assistere a un grande spettacolo, non risulta all’altezza. Eppure, i numeri raccontano un’altra storia e fungono da “estintore” per arrestare il fuoco infernale che divampa attorno al cosiddetto “Demone”.