Inter-news.it - Inzaghi indica la strada: «Inter ascolta il giusto e lavora tanto»

Leggi su Inter-news.it

Simoneha analizzato il match vinto dalla suacontro il Feyenoord con il punteggio di 2-0. Di seguito il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Simonesi è pronunciato alle frequenze di SportMediaset nel post-partita di Feyenoord-. Il tecnico nerazzurro ha esaltato la prestazione della sua squadra che, al netto delle assenze, ha superato 2-0 gli olandesi in una vittoria dal significato importante anche per il ritorno: «Queste serate sono importanti, sappiamo il nostro percorso. Ascoltiamo il, lavoriamo. Bastoni esterno? Devo avere queste disponibilità. Poi spero di avere tutti i calciatori a disposizione perché ho bisogno di tutti, dato che giochiamo così».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (la: «il»)©-News.