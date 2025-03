Inter-news.it - Inzaghi col Feyenoord insiste su Thuram, ma può andare avanti?

per-Inter ha puntato di nuovo su un Marcusa mezzo servizio. Una scommessa vinta alla luce del risultato, che però lascia una domanda: quanto si può portarequesta situazione?CONFERMA DA ACCIACCATO – Per-Interha puntato ancora sulla sua coppia di attacco titolare. Il che significa in particolare su. Vale a dire quel giocatore che, dopo diversi giorni di allenamenti a parte, col Napoli era tornato a giocare per farsi male di nuovo. E giocare pure diverso tempo su questo dolore, che ha evidentemente compromesso la sua prestazione. La fiducia dell’allenatore però non è venuta meno. Anzi. Tanto da confermarlo, appunto, in Champions League. Ancora una volta in condizioni precarie, che il francese ha evidenziato da subito.FIDUCIA RIPAGATA –ovviamente ha ponderato la sua scelta.