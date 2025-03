Justcalcio.com - Inzaghi chiede l’incroci nonostante la vittoria di Feyenoord

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:Simoneinsiste sulla seconda tappa della Champions League dell’Inter-16 con“non sarà semplice”,il Nerazzurri abbia stabilito un vantaggio per 2-0 mercoledì.I gol su entrambi i lati dell’intervallo a De Kuip da Marcus Thuram e Lautaro Martinez hanno messo la squadra dial controllo a metà strada in cravatta.L’Inter avrebbe potuto tornare a San Siro per la rivincita della prossima settimana con un vantaggio ancora maggiore, se Timon Wellenreuther non avesse salvato il rigore di Piotr Zielinski in seguito.I leader di Serie A hanno concesso solo un goal nelle nove partite della Champions League in questa stagione, eè stato contento dell’atteggiamento dimostrato dai suoi giocatori a Rotterdam.