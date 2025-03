.com - Invecchiamento non ti temo: come tenersi in forma dopo i 60 anni

Fare movimento è importante per tutti: gli esperti credono infatti che un’attività fisica regolare contribuisca a invecchiare bene. Anche le persone più senior, con un’età superiore a 60, possono trarre numerosi benefici da una fitness routine costante, con effetti positivi non solo a livello fisico ma anche psicologico e sociale.Lo conferma Elita Parisi, Fitness Coach di Aspresso Roma:“L’allenamento rappresenta un vero e proprio intervento terapeutico per la popolazione over 60, con implicazioni significative per la salute fisica, mentale e sociale. Naturalmente ogni programma deve includere esercizi personalizzati ed essere supervisionato da professionisti del settore per garantirne la sicurezza e l’efficacia in base al quadro clinico individuale”.L’esperta di Aspresso Roma spiega quali sono i benefici del movimento per le persone senior e svela quali sono i corsi più indicati per maninanchei 60